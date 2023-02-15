В НХЛ выразили соболезнования Александру Овечкину из-за смерти отца

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Овечкина, отца нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Очень грустно. Всегда тяжело терять отца, который так много значил для Александра и его развития как игрока и личности. Мы выражаем искренние соболезнования Александру и всей его семье», - приводит слова функционера ТАСС.

Ранее сообщалось, что Михаил Овечкин был госпитализирован 10 января с обострением хронической болезни – расслаивающей аневризмы. В ходе обследования у Михаила Овечкина было обнаружено злокачественное новообразование и он был переведен в профильную больницу.