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«Локомотив» обыграл ЦСКА, одержав пятую победу кряду в КХЛ

Встреча прошла в Москве.
15 февраля 2023 21:42

«Локомотив» на выезде оказался сильнее ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу ярославского клуба.

В составе победителей отличились Максим Шалунов, Александр Полунин, Иван Чехович и Рушан Рафиков.

Армейцы ответили заброшенной шайбой в исполнении Михаила Григоренко.

Таким образом, команда Игоря Никитина с 88 очками поднялась на вторую позицию турнирной таблицы Западной конференции. Подопечные Сергея Федорова остались на четвертой строчке, имея в своем активе 86 очков.

В следующем матче команды снова будут противостоять другу. Игра состоится 18 февраля на домашней арене железнодорожников.

КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА – «Локомотив» – 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)
Голы:
0:1 – Шалунов (Березкин, Марченко), 8:42
1:1 – Григоренко (Каменев, Дыбленко), 28:05
1:2 – Полунин (), 40:45
1:3 – Чехович (Березкин, Шалунов), 47:01
1:4 – Рафиков (Полунин, Красковский), 57:33.

источник: «Советский спорт»
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