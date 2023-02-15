СКА досрочно стал обладателем Кубка Континента после поражения ЦСКА

СКА выиграл Кубок Континента после того, как ярославский «Локомотив» одержал победу над ЦСКА (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Таким образом, подопечные Романа Ротенберга стали недосягаемы для соперников и завоевали данный трофей третий раз в своей истории.

Отметим, что рекорд по количеству титулов принадлежит ЦСКА. Красно-синие являются шестикратными чемпионами регулярного чемпионата КХЛ.

Напомним, что 16 февраля СКА на своей домашней арене примет «Сибирь».