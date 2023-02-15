ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

СКА досрочно стал обладателем Кубка Континента после поражения ЦСКА

«Армейцы» уступили ярославскому «Локомотиву» и лишились возможности догнать питерскую команду
15 февраля 2023 22:18
автор: Глеб Шевяков

СКА выиграл Кубок Континента после того, как ярославский «Локомотив» одержал победу над ЦСКА (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Таким образом, подопечные Романа Ротенберга стали недосягаемы для соперников и завоевали данный трофей третий раз в своей истории.

Отметим, что рекорд по количеству титулов принадлежит ЦСКА. Красно-синие являются шестикратными чемпионами регулярного чемпионата КХЛ.

Напомним, что 16 февраля СКА на своей домашней арене примет «Сибирь».

Это интересно:
СКА досрочно стал обладателем Кубка Континента после поражения ЦСКА
«Армейцы» уступили ярославскому «Локомотиву» и лишились возможности догнать питерскую команду
15.02.2023 22:18
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Локомотив» обыграл ЦСКА, одержав пятую победу кряду в КХЛ
Встреча прошла в Москве.
15.02.2023 21:42
Хоккей
В НХЛ выразили соболезнования Александру Овечкину из-за смерти отца
Ранее сообщалось, что Михаил Овечкин был госпитализирован 10 января с обострением хронической болезни – расслаивающей аневризмы.
15.02.2023 21:20
Хоккей
Скабелка выразил разочарование поражением от минского «Динамо»
«Барыс» уступил своему сопернику со счетом 2:5.
15.02.2023 20:27
Хоккей
Форвард «Локомотива» Шалунов установил новый клубный рекорд по заброшенным шайбам за сезон КХЛ
На счету нападающего 28-м заброшенных шайб в нынешнем сезоне регулярного чемпионата КХЛ.
15.02.2023 20:19
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Вудкрофт - о победе над «Барысом»: Парни играли правильно, за что были вознаграждены
Минское «Динамо» обыграло своего соперника со счетом 5:2.
15.02.2023 20:09
Хоккей
«Салават Юлаев» одержал победу над «Авангардом» благодаря дублю Картаева 
Матч КХЛ между хоккейными командами состоялся в Омске.
15.02.2023 18:40
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Отец Александра Овечкина скончался на 72-м году жизни
Хоккеист сообщил об этом в соцсетях.
15.02.2023 18:15
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Капитан «Тампы-Бэй» заявил, что она смогла победить «Колорадо» только благодаря игре Василевского
Матч регулярного чемпионата НХЛ завершился в серии послематчевых буллитов.
15.02.2023 11:52
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Голы Кучерова и Наместникова помогли «Тампе-Бэй» вырвать победу у «Колорадо»
Матч НХЛ завершился в серии буллитов.
15.02.2023 10:33
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика