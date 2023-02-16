«Эдмонтон» проиграл «Детройту» несмотря на голевую передачу Костина

«Эдмонтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Детройту» со счетом 4:5 Б.

В составе «крыльев» забивали Дилан Ларкин в большинстве (5-я минута), Мориц Зайдер (18), Робби Фаббри, реализовавший численное преимущество (30) и Олли Мяяття (37).

У «нефтяников» дубль оформил Райан Ньюджент-Хопкинс (22, 32), также по шайбе забросили Леон Драйзайтль в большинстве (44) и Дерек Райан с передачи российского нападающего Клима Костина (46).

Команды не смогли выявить победителя в основное и дополнительное время, а в серии буллитов точнее был «Детройт» - 2-1. Решающий бросок совершил Пьюс Зутер.

«Ред Уингз» набрали 58 очков и идут шестыми в Атлантическом дивизионе. «Ойлерз», добыв 66-е очко, остались на четвертой позиции в Тихоокеанском дивизионе, но попадают в зону плей-офф благодаря тому, что занимают шестую позицию в Западной конференции.

«Детройт» 17 февраля сыграет в гостях с «Калгари», «Эдмонтон» на следующий день примет «Рейнджерс».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон Ойлерз» - «Детройт Ред Уингз» - 4:5Б (0:2, 2:2, 2:0, 0^0, 1:2Б)

Голы:

0:1 – Ларкин (Перрон, Фаббри), 4:17 (Бол.)

0:2 – Зайдер (Копп), 17:19

1:2 – Нюджент-Хопкинс (Хайман, Макдэвид), 21:26

1:3 – Фаббри (Гронек, Перрон), 29:06 (Бол.)

2:3 – Нюджент-Хопкинс (Бушар, Макдэвид), 31:32

2:4 – Мяяття (Ларкин), 36:22

3:4 – Драйзайтль (Нюджент-Хопкинс, Бэрри), 43:26

4:4 – Райан (Броберг, Костин) , 45:27

4:5 - Зутер - решающий буллит