Обладатель Кубка Стэнли из Чехии объяснил отстранение российских спортсменов борьбой с пропагандой

Экс-игрок «Колорадо», обладатель Кубка Стэнли Милан Хейдук высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«В России спорт тесно связан с политикой, пропаганда процветает. У меня нет твердого мнения на этот счет. Это сложная ситуация. Мне жалко спортсменов, но мы не хотим давать Кремлю возможность для злоупотреблений», - сказал Хейдук чешским журналистам.

Напомним, что другой обладатель Кубка Стэнли из Чехии Доминик Гашек регулярно получает отказ от НХЛ на просьбы не допускать российских хоккеистов на матчи Лиги.