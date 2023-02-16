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Результативные действия Панарина и Тарасенко помогли «Рейнджерс» победить «Ванкувер»

Панарин набрал три очка, а Тарасенко - одно.
16 февраля 2023 09:10
автор: Максим Скороходов

«Рейнджерс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победили «Ванкувер» со счетом 6:4.

В составе канадской команды забивали Кертис Лазар (5-я минута), Джей Ти Миллер в большинстве (13), Конор Гарлэнд с передачи Андрея Кузьменко (30) и сам Кузьменко (50).

У клуба из США дублями отличились Мика Зибанежад, огорчив вратаря соперника (6), а также поразив пустые ворота (59), и Артемий Панарин (8, 16). Помимо них по шайбе забросили Крис Крайдер (21) и Кей-Андре Миллер (34). Отметим, что Панарин и его соотечественник Владимир Тарасенко отдали по одной голевой передаче. Добавим, что российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 25 из 29 бросков по своим воротам.

Клуб из Нью-Йорка набрал 72 очка и занимает третье место в Столичном дивизионе, «Кэнакс» остались с 46 очками и находятся на шестой позиции в Тихоокеанском дивизионе.

«Рейнджерс» 18 февраля сыграет в гостях с «Эдмонтоном», «Ванкувер» на следующий день примет «Филадельфию».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер Кэнакс» - «Нью-Йорк Рейнджерс» - 4:6 (2:3, 1:2, 1:1)

Голы:
1:0 – Лазар (Оман, Джошуа), 4:52
1:1 – Зибанежад (Фокс), 5:51
1:2 – Панарин (Веси), 7:03
2:2 – Миллер (Хьюз, Петтерссон), 12:45
2:3 – Панарин (Шнайдер, Миккола), 15:36
2:4 – Крайдер (Тарасенко, Зибанежад), 20:50
3:4 – Гарланд (Дрис, Кузьменко), 29:26
3:5 – Миллер, 33:28
4:5 – Кузьменко (Бовилье, Петтерссон), 49:51
4:6 – Зибанежад (Панарин), 58:26

Вратари: Шилов 22/27 – Шестеркин 25/29.

источник: «Советский спорт»
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