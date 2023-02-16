41 сейв Георгиева принес «Колорадо» победу над «Миннесотой», Капризов огорчил соотечественника

«Колорадо» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Миннесоту» со счетом 3:2.

В составе клуба из Денвера забивали Эндрю Коглиано (16-я минута), Денис Мальгин (23) и Натан МакКиннон (37).

У «диких» по шайбе забросили Йоэль Эрикссон в большинстве (28) и Кирилл Капризов (55).

Отметим, что российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 41 из 43 бросков по своим воротам.

«Эвеланш» набрали 63 очка и занимает третье место в Центральном дивизионе, опережая на два очка «Уайлд», располагающийся строчкой ниже.

«Миннесота» 18 февраля примет «Даллас», «Колорадо» в этот же день сыграет в гостях с «Сент-Луисом».