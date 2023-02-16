«Торонто» обыграл «Чикаго», Самсонов отразил 27 бросков

«Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Чикаго» со счетом 5:2.

В составе канадской команды забивали Уильям Нюландер (1-я минута), Расмус Сандин (9), Остон Мэттьюс (12), Джон Таварес (28) и Конор Тимминс (37).

У клуба из США голами отличились Сэм Лафферти (2) и Филипп Курашев (21).

«Мэйпл Лифс» набрали 74 очка и поднялись на второе место Атлантического дивизиона. «Индейцы» продолжают с 37 очками замыкать турнирную таблицу Центрального дивизиона.

18 февраля «Чикаго» сыграет в гостях против «Оттавы», «Торонто» на следующий день примет «Монреаль».