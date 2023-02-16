«Автомобилист» победил на выезде «Амур» и поднялся на второе место в таблице Восточной конференции

«Амур» на своей площадке уступил «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу уральского клуба.

У хабаровчан отличились Денис Вихарев (10-я минута) и Станислав Бочаров (22-я). В составе «Автомобилиста» дубль оформил Алексей Макеев (22-я и 30-я). По шайбе забросили Брукс Мэйсек (10-я) и Стефан Да Коста (23-я).

Таким образом, команда Вадима Епанчинцева с 67 очками располагается на девятой позиции турнирной таблицы Восточной конференции. Подопечные Николая Заварухина находятся на второй строчке, имея в своем активе 79 очков.

В следующем матче «Амур» примет дома «Ак Барс», а «Автомобилист» сыграет в гостях с «Трактор». Оба противостояния состоятся 18 февраля.