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«Ак Барс» обыграл в гостях «Адмирал», у Радулова гол и передача

Казанский клуб продлил победную серию.
16 февраля 2023 14:40
автор: Александр Поволоцкий

«Ак Барс» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Адмирал».

Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу казанского клуба.

В составе команды Зинэтулы Билялетдинова шайбы забрасывали Илья Сафонов (28-я минута), Дмитрий Кагарлицкий (53-я) и Александр Радулов (59-я).

«Ак Барс» набрал 85 очков и продолжает лидировать на Востоке. «Адмирал» остался седьмым с 71 очком.

«Адмирал» 18 февраля сыграет дома против «Автомобилиста», «Ак Барсу» в этот день предстоит выездная встреча с «Амуром».

источник: «Советский спорт»
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