«Ак Барс» обыграл в гостях «Адмирал», у Радулова гол и передача

«Ак Барс» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Адмирал».

Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу казанского клуба.

В составе команды Зинэтулы Билялетдинова шайбы забрасывали Илья Сафонов (28-я минута), Дмитрий Кагарлицкий (53-я) и Александр Радулов (59-я).

«Ак Барс» набрал 85 очков и продолжает лидировать на Востоке. «Адмирал» остался седьмым с 71 очком.

«Адмирал» 18 февраля сыграет дома против «Автомобилиста», «Ак Барсу» в этот день предстоит выездная встреча с «Амуром».