«Ак Барс» интересуется главным тренером московского «Динамо» Кудашовым

Главным тренером московского «Динамо» Алексеем Кудашовым интересуется казанский «Ак Барс», сообщает «Метарейтинг».

«Ак Барс» ищет того, кто может в следующем заменить на посту главного тренера Зинэтулу Билялетдинова, и выбор пал на наставника «Динамо.

Напомним, что Кудашов официально руководит московской командой с 13 апреля 2021 года.

В текущем сезоне «Динамо» набрало 82 очка в 63 матчах регулярного чемпионата КХЛ, у «Ак Барса» на очко больше с таким же количеством игр, обе команды обеспечили себе место в плей-офф КХЛ.