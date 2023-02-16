«Ребята выполнили установку». Заварухин - о победе «Автомобилиста» над «Амуром»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался относительно победы над «Амуром» в матче чемпионата КХЛ.

Напомним, что уральская команда выиграла на везде со счетом 4:2.

«Ребята выполнили установку, сыграли более строго, ждали этих контратак, хорошие голы, здорово сыграли в меньшинстве, ловили шайбу на себя, вратарь где-то подтащил. Тяжелый выезд, здорово, что победили», — приводит слова Заварухина пресс-служба КХЛ.

Добавим, что «Автомобилист» 18 и 19 февраля сыграет с «Адмиралом». Подопечные Николая Заварухина находятся на второй строчке таблицы Восточной конференции, имея в своем активе 79 очков.