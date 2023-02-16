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«Сами проиграли этот матч». Епанчинцев - о поражении «Амура» от «Автомобилиста»

Дальневосточный клуб пока находится вне зоны плей-офф.
16 февраля 2023 17:00
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев отреагировал на поражение команды в домашнем матче с «Автомобилистом».

Напомним, что хабаровский клуб уступил сопернику со счетом 2:4.

«Сами проиграли этот матч, вроде проигрывали и быстро сравнивали, два гола забили в свои ворота, два гола на ошибках, когда соперник убегал «один в ноль». Непозволительно такое исполнение в играх с мастеровитыми командами. Мальчишки старались спасти матч, но где-то не хватало наглости, спасал вратарь соперника», — приводит слова Епанчинцева пресс-служба КХЛ.

«Амур» с 67 очками располагается на девятой позиции турнирной таблицы Восточной конференции.

источник: «Советский спорт»
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