Гатиятулин назвал очень важной победу «Трактора» над «Сочи» в матче КХЛ

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин дал комментарий после победы своей команды над «Сочи» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Важный матч, важные два очка. В заключительной двадцатиминутке играли по счету более раскованно. Важная победа. Спасибо болельщикам за поддержку», - приводит слова специалиста пресс-служба челябинского клуба.

Добавим, что в составе победителей отличились Никита Сошников (21-я минута), Владимир Ткачев (31-я), Александр Шепелев (37-я), Петр Хохряков (46-я) и Илья Карпухин (50-я).

«Трактор» набрал 66 очков и остался на десятой позиции в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» с 50 очками занимает последнюю строчку на Западе.