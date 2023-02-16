«Витязь» уверенно обыграл «Куньлунь» в матче КХЛ

«Витязь» на своей площадке оказался сильнее «Куньлуня» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу клуба из Балашихи.

В составе победителей отличились Владислав Кара, Степан Старков, Тайлер Граовац, Скотт Уилсон и Александр Яремчук.

Китайская команда ответили заброшенной шайбой в исполнении Джека Роудуолда.

Таким образом, «Витязь» с 74 очками располагается на шестой позиции турнирной таблицы Западной конференции. «Куньлунь» находится на 10-й строчке, имея в своем активе 48 очков.