«Спартак» победил «Динамо» в московском дерби и продолжает борьбу за выход в плей-офф КХЛ

«Спартак» на своей площадке оказался сильнее московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых.

В составе победителей отличились Роман Любимов (14-я минута) и Илья Талалуев (58-я).

Бело-голубые ответили заброшенной шайбой в исполнении Максима Джиошвили (58-я).

Таким образом, команда Алексея Заварухина с 62 очками располагается на девятой позиции турнирной таблицы Западной конференции. Подопечные Алексея Кудашова находятся на пятой строчке, имея в своем активе 82 очка.

В следующем матче «Спартак» примет дома »»Северсталь», а «Динамо» отправится в гости к «Витязю». Оба противостояния состоятся 18 февраля.