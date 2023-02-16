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«Спартак» победил «Динамо» в московском дерби и продолжает борьбу за выход в плей-офф КХЛ

Игра состоялась на льду «Мегаспорт Арены».
16 февраля 2023 21:51

«Спартак» на своей площадке оказался сильнее московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых.

В составе победителей отличились Роман Любимов (14-я минута) и Илья Талалуев (58-я).

Бело-голубые ответили заброшенной шайбой в исполнении Максима Джиошвили (58-я).

Таким образом, команда Алексея Заварухина с 62 очками располагается на девятой позиции турнирной таблицы Западной конференции. Подопечные Алексея Кудашова находятся на пятой строчке, имея в своем активе 82 очка.

В следующем матче «Спартак» примет дома »»Северсталь», а «Динамо» отправится в гости к «Витязю». Оба противостояния состоятся 18 февраля.

источник: «Советский спорт»
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