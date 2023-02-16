Шайба Никишина принесла СКА победу над «Сибирью» в матче КХЛ

СКА на своей площадке оказался сильнее «Сибири» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу петербургского клуба.

В составе победителей отличился Александр Никишин (11-я минута).

Таким образом, команда Романа Ротенберга с 99 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. Подопечные Андрея Мартемьянова находятся на четвертой строчке Востока, имея в своем активе 79 очков.

В следующем матче СКА примет дома «Трактор» (19 февраля), а «Сибирь» отправится в гости к «Салавату Юлаеву» (18 февраля).