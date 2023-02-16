«У нас была задача - выиграть матч любой ценой». Ротенберг - после игры против «Сибири»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг дал комментарий после победы своей команды над «Сибирью» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«У нас была задача - выиграть матч любой ценой. Ребята молодцы, выполнили установку, у нас была железобетонная оборона. В атаке добавим, работаем дальше», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

После этой встречи СКА с 99 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» находится на четвертой строчке Востока, имея в своем активе 79 очков.

В следующем матче СКА примет дома «Трактор» (19 февраля), а «Сибирь» отправится в гости к «Салавату Юлаеву» (18 февраля).