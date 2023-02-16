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«У нас была задача - выиграть матч любой ценой». Ротенберг - после игры против «Сибири»

СКА победил своего соперника со счетом 1:0.
16 февраля 2023 23:18

Главный тренер СКА Роман Ротенберг дал комментарий после победы своей команды над «Сибирью» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«У нас была задача - выиграть матч любой ценой. Ребята молодцы, выполнили установку, у нас была железобетонная оборона. В атаке добавим, работаем дальше», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

После этой встречи СКА с 99 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» находится на четвертой строчке Востока, имея в своем активе 79 очков.

В следующем матче СКА примет дома «Трактор» (19 февраля), а «Сибирь» отправится в гости к «Салавату Юлаеву» (18 февраля).

источник: КХЛ
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«У нас была задача - выиграть матч любой ценой». Ротенберг - после игры против «Сибири»
СКА победил своего соперника со счетом 1:0.
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