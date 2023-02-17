Шайба Кузнецова не помогла «Вашингтону» обыграть «Флориду», Бобровский отразил 28 бросков

«Флорида» на выезде оказалась сильнее «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «Пантерз».
В составе победителей отличились Густав Форслинг, Марк Стаал, Колин Уайт, Александр Барков, Антон Лунделль и Сэм Райнхарт. Российский вратарь Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 31.
«Кэпиталз» ответили заброшенными шайбами в исполнении Дилана Строума, Никласа Бекстрема и Евгения Кузнецова.
В следующем матче «Флорида» отправится в гости к «Нэшвиллу» (18 февраля), а «Вашингтон» сыграет на выезде с «Каролиной» (19 февраля).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вашингтон» – «Флорида» – 3:6 (0:1, 1:3, 2:2)
Голы:
0:1 – Форслинг (Верхэге, Луостаринен), 9:10
0:2 – Стаал (Верхэге, Монтур), 21:32
0:3 – Уайт (Лунделль), 27:20
1:3 – Строум (Густафссон, Оши), 35:51
1:4 – Барков (Смит), 37:03
2:4 – Бекстрем (Густафссон), 53:04
3:4 – Кузнецов (Густафссон, Оши), 57:28
3:5 – Лунделль (), 58:39
3:6 – Райнхарт (Лунделль), 59:45
Вратари: Кюмпер 30/34 – Бобровский 29/32.