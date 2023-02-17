Шайба Кузнецова не помогла «Вашингтону» обыграть «Флориду», Бобровский отразил 28 бросков

«Флорида» на выезде оказалась сильнее «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «Пантерз».

В составе победителей отличились Густав Форслинг, Марк Стаал, Колин Уайт, Александр Барков, Антон Лунделль и Сэм Райнхарт. Российский вратарь Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 31.

«Кэпиталз» ответили заброшенными шайбами в исполнении Дилана Строума, Никласа Бекстрема и Евгения Кузнецова.

В следующем матче «Флорида» отправится в гости к «Нэшвиллу» (18 февраля), а «Вашингтон» сыграет на выезде с «Каролиной» (19 февраля).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» – «Флорида» – 3:6 (0:1, 1:3, 2:2)

Голы:

0:1 – Форслинг (Верхэге, Луостаринен), 9:10

0:2 – Стаал (Верхэге, Монтур), 21:32

0:3 – Уайт (Лунделль), 27:20

1:3 – Строум (Густафссон, Оши), 35:51

1:4 – Барков (Смит), 37:03

2:4 – Бекстрем (Густафссон), 53:04

3:4 – Кузнецов (Густафссон, Оши), 57:28

3:5 – Лунделль (), 58:39

3:6 – Райнхарт (Лунделль), 59:45

Вратари: Кюмпер 30/34 – Бобровский 29/32.