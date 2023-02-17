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«Каролина» победила «Монреаль», Свечников оформил ассистенский хет-трик

Игра состоялась «PNC-Арене» в Роли.
17 февраля 2023 06:27

«Каролина» на своей площадке оказалась сильнее «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу «Харрикейнз».

В составе победителей хет-трик оформил Сет Джарвис. Также по одному разу отличились Еспери Котканиеми, Себастьян Ахо и Джордан Стаал. Российский нападающий Андрей Свечников сделал три результативные передачи.

«Канадиенс» ответили заброшенными шайбами в исполнении Майкла Пеццетты и Рафаэля Арве-Пинара.

В следующем матче «Каролина» примет дома «Вашингтон», а «Монреаль» отправится в гости к «Торонто». Оба противостояния состоятся 19 февраля.

НХЛ
Регулярный чемпионат
«Каролина» – «Монреаль» – 6:2 (2:1, 0:1, 4:0)
Голы:
0:1 – Пеццетта (Юлонен, Питлик), 3:24
1:1 – Котканиеми (Бернс, Нечас), 12:14
2:1 – Джарвис (Свечников, Ахо), 14:47
2:2 – Арве-Пинар (Армия, Хоффман), 35:01
3:2 – Ахо (Свечников, де Хаан), 42:05
4:2 – Джарвис (Свечников, Бернс), 43:53
5:2 – Дж.Стаал (Фаст, Мартинук), 45:00
6:2 – Джарвис (Степан), 59:40
Вратари: Раанта 20/22 – Монтембо 35/41.

источник: «Советский спорт»
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