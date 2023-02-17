Голы Бучневича и Торопченко помогли «Сент-Луису» обыграть «Нью-Джерси» в матче НХЛ

«Сент-Луис» на своей площадке оказался сильнее «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Блюзменов».

В составе победителей отличились Джордан Кайру, Брэйден Шенн, Павел Бучневич и Алексей Торопченко. Российский нападающий Иван Барбашев сделал результативную передачу.

«Дэвилз» ответили заброшенными шайбами в исполнении Доусона Мерсера и Эрика Хаулы.

В следующем матче «Сент-Луис» примет дома «Колорадо» (18 февраля), а «Нью-Джерси» отправится в гости к «Питтсбургу» (19 февраля).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» – «Нью-Джерси» – 4:2 (1:1, 2:1, 1:0, 0:0)

Голы:

1:0 – Бучневич (О′Райлли, Барбашев), 16:32

1:1 – Мерсер (Сиверсон, Боквист), 17:30

2:1 – Торопченко (Парайко, Уокер), 24:00

3:1 – Кайру (Томас, Шенн), 25:35

3:2 – Хаула (Шарангович, Зеттерлунд), 28:32

4:2 – Шенн (Томас, Кайру), 51:42

Вратари: Биннингтон 34/36 – Блэквуд 31/35.