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Голы Бучневича и Торопченко помогли «Сент-Луису» обыграть «Нью-Джерси» в матче НХЛ

Встреча прошла на стадионе «Энтерпрайз».
17 февраля 2023 07:54

«Сент-Луис» на своей площадке оказался сильнее «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Блюзменов».

В составе победителей отличились Джордан Кайру, Брэйден Шенн, Павел Бучневич и Алексей Торопченко. Российский нападающий Иван Барбашев сделал результативную передачу.

«Дэвилз» ответили заброшенными шайбами в исполнении Доусона Мерсера и Эрика Хаулы.

В следующем матче «Сент-Луис» примет дома «Колорадо» (18 февраля), а «Нью-Джерси» отправится в гости к «Питтсбургу» (19 февраля).

НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» – «Нью-Джерси» – 4:2 (1:1, 2:1, 1:0, 0:0)
Голы:
1:0 – Бучневич (О′Райлли, Барбашев), 16:32
1:1 – Мерсер (Сиверсон, Боквист), 17:30
2:1 – Торопченко (Парайко, Уокер), 24:00
3:1 – Кайру (Томас, Шенн), 25:35
3:2 – Хаула (Шарангович, Зеттерлунд), 28:32
4:2 – Шенн (Томас, Кайру), 51:42
Вратари: Биннингтон 34/36 – Блэквуд 31/35.

источник: «Советский спорт»
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автор: Александр Поволоцкий
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