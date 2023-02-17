«Вегас» победил «Сан-Хосе» в матче НХЛ, Барабанов отметился заброшенной шайбой

«Вегас» на своей площадке принимал «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Голден Найтс».

В составе хозяев отличились Пол Коттер и Уильям Каррьер. Гости ответили заброшенной шайбой в исполнении Александра Барабанова.

В следующем матче «Вегас» примет дома «Тампу-Бэй», а «Сан-Хосе» у себя на стадионе сыграет с «Баффало». Оба противостояния состоятся 19 февраля.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» – «Сан-Хосе» – 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Голы:

0:1 – Барабанов (Кутюр, Влэшик), 37:04

1:1 – Коттер (Айкел), 46:22

2:1 – Каррьер (Стивенсон, Теодор), 59:43.