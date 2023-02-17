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«Вегас» победил «Сан-Хосе» в матче НХЛ, Барабанов отметился заброшенной шайбой

Встреча прошла на льду «Т-Мобайл Арены».
17 февраля 2023 08:38

«Вегас» на своей площадке принимал «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Голден Найтс».

В составе хозяев отличились Пол Коттер и Уильям Каррьер. Гости ответили заброшенной шайбой в исполнении Александра Барабанова.

В следующем матче «Вегас» примет дома «Тампу-Бэй», а «Сан-Хосе» у себя на стадионе сыграет с «Баффало». Оба противостояния состоятся 19 февраля.

НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вегас» – «Сан-Хосе» – 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
Голы:
0:1 – Барабанов (Кутюр, Влэшик), 37:04
1:1 – Коттер (Айкел), 46:22
2:1 – Каррьер (Стивенсон, Теодор), 59:43.

источник: «Советский спорт»
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автор: Максим Скороходов
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