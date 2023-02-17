«Филадельфия» проиграла «Сиэтлу» в матче НХЛ, Проворов сделал голевую передачу

«Филадельфия» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ проиграла «Сиэтлу» со счетом 2:6.

В составе «Кракена» дубль оформил Янни Гурд, забив в равных составах (15-я минута) и в большинстве (35), также по шайбе забросили Джареж Маккен в меньшинстве (4), Джастин Шульц, реализовавший численное преимущество (26), Оливер Бьоркстранд (32), Мэттью Бенирс (51).

У «оранжевых» двумя голами отличился Трэвис Конекны (42, 55), в первом случае ему ассистировал российский защитник Иван Проворов.

«Кракен» набрал 68 очков и занимает второе место в Тихоокеанском дивизионе, «Флайерз» идут с 54 очками седьмыми в Столичном дивизионе.

«Филадельфия» сыграет 19 февраля в гостях против «Ванкувера», «Сиэтл» в этот же день примет «Детройт».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл Кракен» - «Филадельфия Флайерз» - 6:2 (2:0, 3:0, 1:2)

Голы:

1:0 – Маккен, 3:01 (Мен.)

2:0 – Гурд (Толванен, Шульц), 14:39

3:0 – Шульц (Эберле, Бенирс), 25:52 (Бол.)

4:0 – Бьоркстранд (Олексяк, Гурд), 31:26

5:0 – Гурд (Эберле, Шварц), 34:33 (Бол.)

5:1 – Конекны (Проворов, Кэйтс), 41:57

6:1 – Бенирс, 50:37

6:2 – Конекны (Кэйтс), 54:11