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Матч «Вашингтона» начался с минуты молчания из-за смерти отца Александра Овечкина

Михаил Овечкин умер 15 февраля из-за тяжелой болезни.
17 февраля 2023 09:19
автор: Максим Скороходов

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» - «Флорида» начался с минуты молчания в память о Михаиле Овечкине, отце капитана «столичных» Александра Овечкина.

Напомним, что Овечкин-старший умер 15 февраля, днем ранее его сын покинул расположение клуба.

Ранее сообщалось, что Михаил Овечкин был госпитализирован 10 января с обострением хронической болезни – расслаивающей аневризмы. В ходе обследования у Михаила Овечкина было обнаружено злокачественное новообразование и он был переведен в профильную больницу.

источник: «Советский спорт»
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Матч «Вашингтона» начался с минуты молчания из-за смерти отца Александра Овечкина
Михаил Овечкин умер 15 февраля из-за тяжелой болезни.
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