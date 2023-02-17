Матч «Вашингтона» начался с минуты молчания из-за смерти отца Александра Овечкина

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» - «Флорида» начался с минуты молчания в память о Михаиле Овечкине, отце капитана «столичных» Александра Овечкина.

Напомним, что Овечкин-старший умер 15 февраля, днем ранее его сын покинул расположение клуба.

Ранее сообщалось, что Михаил Овечкин был госпитализирован 10 января с обострением хронической болезни – расслаивающей аневризмы. В ходе обследования у Михаила Овечкина было обнаружено злокачественное новообразование и он был переведен в профильную больницу.