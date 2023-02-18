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«Рейнджерс» одержал седьмую победу подряд, Макдэвид первым набрал 100 очков в сезоне

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» продолжают победную серию.
18 февраля 2023 08:31
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» в серии буллитов победили «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, продлив свою победную серию до семи матчей. «Нефтянники» же не могут выиграть третий матч подряд.

Встреча в Эдмонтоне завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей, которые после первого периода проигрывали 1:4.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарик записал на свой счет две голевые передачи, но не смог реализовать послематчевый буллит, как и Владимир Тарасенко. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 25 из 29 бросков по своим воротам.

Нападающий «Ойлерз» Коннор Макдэвид сделал две голевые передачи и первым в сезоне набрал 100 очков.

«Рейнджерс» с 74 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Эдмонтон» с 67 очками на шестом место на Западе.

источник: «Советский спорт»
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