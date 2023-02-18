В матче «Анахайма» с «Лос-Анджелесом» вспыхнула массовая потасовка (видео)

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Анахайм Майти Дакс» и «Лос-Анджелес Кингз» вспыхнула массовая драка.

В конце второго периода у ворот вратаря «Кингз» Финикс Копли вспыхнула драка, в которой и сам голкипер получил удар, после чего тоже присоединился к потасовке.

В это время голкипер «Дакс» Джон Гибсон, находясь на своей половине поля, начал бить клюшкой по льду, чем разозлил Копли и тот бросился к нему. Но здесь потасовку успели предотвратить арбитры, удалив Копли с поля.

Матч в Анахайме закончился победой гостей – 6:3.

«Лос-Анджелес» с 69 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Анахайм», набрав 40 очков, находится на 15-м месте там же.