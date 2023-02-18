Российский хоккеист Абрамов обменян из «Торонто» в «Сент-Луис»

Российский нападающий системы «Торонто Мейпл Лифс» Михаил Абрамов перешел из канадского клуба в «Сент-Луис Блюз», сообщается в социальных сетях клуба из Торонто.

Переход состоялся в рамках трехстороннего обмена. Из системы «Торонто» также перешел Адам Годетт, «Сент-Луис» также получил выбор в первом и третьем раундах драфта НХЛ 2023 года и выбор во втором раунде драфта 2024 года.

Взамен «Торонто» через «Мииннесоту» получила центрального нападающего Райана О’Райли и форварда Ноэля Аччари. «Миннесота» от «Торонто» получила выбор в четвертом раунде драфта 2025 года.

Абрамов был выбран «Торонто» на драфте 2019 года в четвертом раунде под общим 115-м номером. В минувшем сезоне играл в Американской хоккейной лиге за фарм-клуб «Торонто Марлиз». В этом сезоне на его счету 34 матча, 16 очков (6 шайб + 10 передач).