Сорок один сэйв Сорокина и голевая передача Романова помогли «Айлендерс» победить «Питтсбург»

Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» победили «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев площадки.

В составе победителей по дублю оформили Андерс Ли (14-я и 40-я минуты) и Брок Нельсон (35, 46), еще одна шайба на счету Зака Паризе (58). Голевая передача на счету защитника Александра Романова. У «Питтсбурга» дубль у Рикарда Ракелля (24, 39), по шайбе у Сидни Кросби (13) и Джейсона Цукера (26). Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 41 бросок из 45.

«Айлендерс» набрали 63 очка, сравнявшись по этому показателю с «Питтсбургом», но уступая ему по дополнительным показателям. Команды занимают восьмое и седьмое место в Восточной конференции.