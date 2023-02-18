Главный тренер «Вашингтона» Лавиолетт: Мы должны побеждать ради Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт считает, что Александр Овечкин придает команде дополнительную мотивацию бороться за выход в плей-офф.

«Без сомнения, мы хотели бы видеть Александра здесь. Он важная часть команды и всем нам не хватает его. Он вносил большой вклад и сейчас каждому игроку надо сделать немного больше, чтобы компенсировать его отсутствие. Мы должны двигаться дальше, мы должны побеждать ради Алекса, которого здесь нет. И все игроки это знают», - приводит слова Лавиолетта пресс-служба НХЛ.

Александр Овечкин пропустит несколько матчей команды в связи со смертью своего отца Михаила. 37-летний нападающий взял небольшой отпуск и в Москву.