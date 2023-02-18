«Адмирал» впервые с 2015 года победил «Автомобилист» во Владивостоке

Хоккеисты владивостокского «Адмирала» победили «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Владивостоке завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев льда, которые победили «Автомобилист» дома впервые с декабря 2015 года.

В составе победителей отличились Дмитрия Сидляров (17-я минута), Николай Чебыкин (34) и Рудольф Червени (60). У гостей шайба на счету Брукса Мэйсека (55).

«Адмирал» набрал 73 очка, занимает седьмое место на Востоке и находится в шаге от того, чтобы обеспечить себе выход в плей-офф Кубка Гагарина. «Автомобилист» с 79 очками занимает четвертое место в Восточной конференции.

19 февраля эти команды сыграют вновь между собой. Регулярный чемпионат завершится 26 февраля.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы:

1:0 – Сидляров (Шэн, Шулак), 16:58

2:0 – Чебыкин (Берлев, Шевченко), 33:13 (бол.)

2:1 – Мэйсек (Широков, Голышев), 54:40 (бол.)

3:1 - Червени (Криштоф, Уильямс), 59:18 (в пустые ворота)

Вратари : Серебряков - Маттсон