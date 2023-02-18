«Ак Барс» победил «Амур» и обеспечил себе место в четверке лучших на Востоке

Казанский «Ак Барс» победил хабаровский «Амур» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 4:3.

У гостей дубль на счету Дмитрия Воронкова (9-я и 27-я минута), по шайбе у Александра Радулова (10) и Кирилла Петрова (40). В составе хозяев отличились Ян Дрозг (29), Станислав Бочаров (32) и Вячеслав Грецкий (51).

Победа позволила подопечным Зинэтуллы Билялетдинова гарантировать место в четверке лучших в Восточной конференции, что дает преимущество своей площадки в плей-офф. Кроме того, «Ак Барс» находится в шаге от того, чтобы обеспечить себе победу в Восточной конференции. Он набрал 87 очков, опережая на 8 очков «Автомобилист».

«Амур» с 67 очками занимает девятое место, отставая на очко от зоны плей-офф.

Завтра эти команды сыграют вновь между собой. Регулярный чемпионат завершится 26 февраля.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) - «Ак Барс» (Казань) – 3:4 (0:2, 2:2, 1:0)

Голы:

0:1 – Воронков (Глухов, Семенов), 08:51

0:2 – Радулов (Сафонов), 09:08

0:3 – Воронков (Лучевников, Радулов), 26:16

1:3 – Дрозг (Дубакин, Ли), 28:46

2:3 – Бочаров (Лихачев, Николишин), 31:57 (бол.)

2:4 – Петров (Юдин), 39:01

3:4 – Грецкий, 50:57

Вратари: Калниньш – Мифтахов