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«Пришлось перестраиваться из-за удалений». Тренер «Ак Барса» Билялетдинов - о победе над «Амуром»

Наставник лидера Восточной конференции высказался о прошедшей встрече с хабаровчанами.
18 февраля 2023 14:38
автор: Александр Евграфов

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал, что команде пришлось перестраиваться по ходу матча регулярного чемпионата с «Амуром» (4:3) из-за удалений.

«Игра получилась с одной стороны с хорошими моментами, но были и плохие. Начало было хорошего уровня, затем пошли ненужные удаления, которые сломали нашу игру, пришлось перестраиваться. Но, ребята – молодцы, сыграли на результат. Не все получается в нападении, в этом направлении еще много работы. Билялов? Он тренируется, но пока не в полную», - отметил Билялетдинов на послематчевой пресс-конференции.

К 27-й минуте «Ак Барс» вел в счете 3:0, но едва не растерял все преимущество, выиграв в итоге со счетом 4:3.

Победа позволила «Ак Барсу» гарантировать место в четверке лучших в Восточной конференции, что дает преимущество своей площадки в плей-офф. Он набрал 87 очков, опережая на 8 очков «Автомобилист».

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«Пришлось перестраиваться из-за удалений». Тренер «Ак Барса» Билялетдинов - о победе над «Амуром»
Наставник лидера Восточной конференции высказался о прошедшей встрече с хабаровчанами.
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