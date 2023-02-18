«Пришлось перестраиваться из-за удалений». Тренер «Ак Барса» Билялетдинов - о победе над «Амуром»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал, что команде пришлось перестраиваться по ходу матча регулярного чемпионата с «Амуром» (4:3) из-за удалений.

«Игра получилась с одной стороны с хорошими моментами, но были и плохие. Начало было хорошего уровня, затем пошли ненужные удаления, которые сломали нашу игру, пришлось перестраиваться. Но, ребята – молодцы, сыграли на результат. Не все получается в нападении, в этом направлении еще много работы. Билялов? Он тренируется, но пока не в полную», - отметил Билялетдинов на послематчевой пресс-конференции.

К 27-й минуте «Ак Барс» вел в счете 3:0, но едва не растерял все преимущество, выиграв в итоге со счетом 4:3.

Победа позволила «Ак Барсу» гарантировать место в четверке лучших в Восточной конференции, что дает преимущество своей площадки в плей-офф. Он набрал 87 очков, опережая на 8 очков «Автомобилист».