Главный тренер «Амура» Епанчинцев: Защитники наошибались на три-пять игр

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев посетовал на ошибки защитников, которые сломали ход игры.

«Тяжело начинать матч с такой форой — 0:2. Наши защитники, которые принимали неправильные решения, наошибались на три-четыре-пять матчей вперёд. Но были возможности спасти эту игру, Забей мы во втором периоде третий гол, игра бы сложилась по-другому. Шансы на попадание в плей-офф ухудшаются, но они есть — будем биться до конца», - отметил Епанчинцев.

По словам тренера, защитник Кэмерон Ли получил серьезную травму и сразу после матча был отправлен на медобследование. У игрока повреждено ключица, плечо.

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» проиграл «Ак Барсу» - 3:4. «Амур» с 67 очками занимает девятое место, отставая на очко от зоны плей-офф. В регулярном чемпионате команде осталось провести три игры – с «Ак Барсом» и две с «Адмиралом».