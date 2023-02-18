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«Северсталь» победила «Спартак» и вышла в плей-офф Кубка Гагарина

После поражения шансы красно-белых на продолжение борьбы выглядят исключительно теоретическими.
18 февраля 2023 15:47
автор: Александр Евграфов

«Северсталь» одержала волевую победу над «Спартаком» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 3:1.

В составе победителей отличились Макар Хабаров (30-я минута), Андрей Чуркин (38) и Игорь Гераськин (47). У хозяев единственная шайба на счету Филипа Вароне (22).

«Северсталь» набрала 69 очков, и, находясь на седьмом месте Западной конференции, досрочно обеспечила себе участие в плей-офф. «Спартак» с 62 очками занимает девятое место, отставая от зоны плей-офф на три очка.

Следующую игру «Северсталь» проведет на выезде 20 февраля с «Витязем», а «Спартак» примет «Металлург».

источник: «Советский спорт»
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