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«Сибирь» по буллитам переиграла «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Встреча прошла в Уфе.
18 февраля 2023 17:06

«Салават Юлаев» на своей площадке принимал «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча после овертайма завершилась со счетом 1:1, а по буллитам точнее был новосибирский клуб - 3:2.

В составе хозяев отличился Шакир Мухамадуллин. Гости ответили заброшенной шайбой в исполнении Валентина Пьянова.

Таким образом, команда Виктора Козлова с 80 очками располагается на третьей позиции турнирной таблицы Восточной конференции. Подопечные Андрея Мартемьянова находятся на второй строчке, имея в своем активе 81 очко.

В следующем матче «Салават Юлаев» отправится на выезд к «Автомобилисту», а «Сибирь» в Новосибирске сыграет с «Барысом». Оба противостояния состоятся 22 февраля.

КХЛ
Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» – «Сибирь» – 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0)
Голы:
0:1 – Пьянов (Мерфи, Шаров), 9:21
1:1 – Мухамадуллин (Хмелевски, Шмелев), 18:52.

источник: «Советский спорт»
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