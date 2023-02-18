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«Металлург» обыграл «Сочи» в матче КХЛ

Уральцы одержали волевую победу над южанами.
18 февраля 2023 17:46
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» на своем льду обыграл «Сочи».

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу уральцев, в составе которых отличись Семен Кошелев, Григорий Дронов, реализовавший большинство, Никита Коростелев и Брендан Лайпсик.

К середине второго периода гости вели 2:0 усилиями Егора Бабенко и Артема Николаева, однако затем пропустили четыре шайбы.

«Металлург» набрал 79 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Сочи» с 25 очками последний на Западе.

источник: «Советский спорт»
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