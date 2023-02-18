«Никаких комментариев»: Разин отказался говорить о незасчитанной шайбе «Спартака»

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин прокомментировал игру своей команды в матче против московского «Спартака», а также оценил уровень судейства встречи.

«Почему выходило два центра одновременно? У нас, бывает, три защитника выходят. Когда с удаления возвращается человек, он играет на месте того, кого сейчас нет на льду. Если надо - играет центрального.

По судейству никаких комментариев вообще. Я бы тоже хотел спросить про некоторые моменты, что и как. Судьи так решили», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу череповчан.

В составе победителей отличились Макар Хабаров (30-я минута), Андрей Чуркин (38) и Игорь Гераськин (47). У хозяев единственная шайба на счету Филипа Вароне (22).

«Северсталь» набрала 69 очков, и, находясь на седьмом месте Западной конференции, досрочно обеспечила себе участие в плей-офф. «Спартак» с 62 очками занимает девятое место, отставая от зоны плей-офф на три очка.

Следующую игру «Северсталь» проведет на выезде 20 февраля с «Витязем», а «Спартак» примет «Металлург».