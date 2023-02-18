«Торпедо» обыграло минское «Динамо» и сохранило «Спартаку» шансы на плей-офф

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ нижегородское «Торпедо» на выезде обыграло минское «Динамо».

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу волжан, в составе которых отличились Владислав Фирстов, Максим Летунов, реализовавший большинство, Антон Сизов и Николай Коваленко в меньшинстве.

Минчане ответили шайбами Владимира Алистрова и Райана Спунера, воспользовавшегося численным перевесом.

«Торпедо» набрало 89 очков и потеснило ярославский «Локомотив» со второй строчки на Западе.

«Динамо» с 65 очками осталось на восьмой позиции, однако его может обойти московский «Спартак», у которого на три очка меньше и одна игра в запасе.