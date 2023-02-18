«Витязь» нанес поражение московскому «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ подольский «Витязь» на своем льду нанес поражение московскому «Динамо».
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых Владислав Валенцов, Кирилл Васильев и Алексей Волгин.
Москвичи ответили единственным точным броском в исполнении Ильи Каблукова, реализовавшего большинство.
Подольчане набрали 76 очков и закрепились на шестой позиции в турнирной таблице Западной конференции.
«Динамо» с 82 очками расположилось строчкой выше.
источник: «Советский спорт»