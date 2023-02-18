ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Витязь» нанес поражение московскому «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ

Обе команды досрочно гарантировали себе участие в плей-офф.
18 февраля 2023 19:42
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ подольский «Витязь» на своем льду нанес поражение московскому «Динамо».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых Владислав Валенцов, Кирилл Васильев и Алексей Волгин.

Москвичи ответили единственным точным броском в исполнении Ильи Каблукова, реализовавшего большинство.

Подольчане набрали 76 очков и закрепились на шестой позиции в турнирной таблице Западной конференции.

«Динамо» с 82 очками расположилось строчкой выше.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Витязь» нанес поражение московскому «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ
Обе команды досрочно гарантировали себе участие в плей-офф.
18.02.2023 19:42
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Дубль Григоренко принес ЦСКА победу над «Локомотивом»
Армейцы одержали верх над соперником в овертайме.
18.02.2023 19:37
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Торпедо» обыграло минское «Динамо» и сохранило «Спартаку» шансы на плей-офф
Битва за восьмое место на Западе продолжается.
18.02.2023 19:29
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Никаких комментариев»: Разин отказался говорить о незасчитанной шайбе «Спартака»
«Северсталь» поставила красно-белых на грань катастрофы.
18.02.2023 18:14
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Металлург» обыграл «Сочи» в матче КХЛ
Уральцы одержали волевую победу над южанами.
18.02.2023 17:46
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Сибирь» по буллитам переиграла «Салават Юлаев» в матче КХЛ
Встреча прошла в Уфе.
18.02.2023 17:06
Хоккей
«Северсталь» победила «Спартак» и вышла в плей-офф Кубка Гагарина
После поражения шансы красно-белых на продолжение борьбы выглядят исключительно теоретическими.
18.02.2023 15:47
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Тренер «Амура» Епанчинцев: Защитники наошибались на три-пять игр
Наставник хабаровской команды прокомментировал поражение от «Ак Барса».
18.02.2023 15:05
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Пришлось перестраиваться из-за удалений». Тренер «Ак Барса» Билялетдинов - о победе над «Амуром»
«Пришлось перестраиваться из-за удалений». Тренер «Ак Барса» Билялетдинов - о победе над «Амуром»
Наставник лидера Восточной конференции высказался о прошедшей встрече с хабаровчанами.
18.02.2023 14:38
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Ак Барс» обыграл «Амур» и обеспечил себе место в четверке лучших на Востоке
Казанский клуб в шаге от того, чтобы победить в конференции по итогам регулярного чемпионата.
18.02.2023 12:39
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика