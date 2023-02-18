Козлов о поражении от «Сибири»: Забей мы в большинстве, игра бы поменялась

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение своей команды от «Сибири» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошая игра с нашей стороны, много позитива. Мы играли против команды, которая хорошо обороняется, опасно контратакует. Мы выстояли в меньшинстве и продолжали с первой до последней минуты играть в свой хоккей. Забей мы в большинстве, возможно, игра бы поменялась.

Большинство будет иметь важное значение. Будем работать и тренироваться, искать новые сочетания. Хотя у нас играют хоккеисты, которые являются лучшими на этих позициях», - приводит слова специалиста пресс-служба уфимцев.