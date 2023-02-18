Голкипер сборной Канады может перейти в клуб КХЛ

Голкипер «Ферьестада» и сборной Канады Мэтт Томкинс может стать игроком одного из клубов КХЛ.

По информации Metaratings, в настоящее время хоккеист рассматривает два предложения, одно из которых от гранда КХЛ. Действующий контракт вратаря со шведским клубом рассчитан до 2024 года, однако в нем есть пункт, предусматривающий досрочное расторжение.

В текущем сезоне Томкинс провел 27 матчей в шведской лиге, в которых отразил 90,8% бросков.

В КХЛ подходит к концу регулярный чемпионат, после которого стартует плей-офф Кубка Гагарина.