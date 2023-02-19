«Флорида» проиграла «Нэшвиллу», Бобровский пропустил семь шайб

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на своем льду обыграл «Флориду Пантерз».

Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Томас Новак. По одной шайбе забросили Мэтт Дюшен, Райан Джохансен, Колтон Сиссонс, Роман Йоси и Яков Тренин. Дважды хоккеисты «Нэшвилла» реализовывали численное преимущество.

Гости ответили точными бросками Ника Казинса, Мэттью Ткачука и Сэма Райнхарта.

Ворота «Флориды» защищал российский голкипер Сергей Бобровский.

«Хищники» набрали 58 очков, но остались десятыми на Западе.

«Флорида» с 62 очками идет на девятом месте на Востоке.