ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Флорида» проиграла «Нэшвиллу», Бобровский пропустил семь шайб

Яков Тренин отметился заброшенной шайбой.
19 февраля 2023 00:48
автор: Александр Шульгин

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на своем льду обыграл «Флориду Пантерз».

Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Томас Новак. По одной шайбе забросили Мэтт Дюшен, Райан Джохансен, Колтон Сиссонс, Роман Йоси и Яков Тренин. Дважды хоккеисты «Нэшвилла» реализовывали численное преимущество.

Гости ответили точными бросками Ника Казинса, Мэттью Ткачука и Сэма Райнхарта.

Ворота «Флориды» защищал российский голкипер Сергей Бобровский.

«Хищники» набрали 58 очков, но остались десятыми на Западе.

«Флорида» с 62 очками идет на девятом месте на Востоке.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Флорида» проиграла «Нэшвиллу», Бобровский пропустил семь шайб
Яков Тренин отметился заброшенной шайбой.
19.02.2023 00:48
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Флориду»
Россиянин упрочил преимущество своей команды.
19.02.2023 00:46
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Голкипер сборной Канады может перейти в клуб КХЛ
Хоккеист ведет переговоры с одной из команд КХЛ.
18.02.2023 23:31
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Козлов о поражении от «Сибири»: Забей мы в большинстве, игра бы поменялась
Уфимцы проиграли сопернику в серии буллитов.
18.02.2023 20:21
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Витязь» нанес поражение московскому «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ
Обе команды досрочно гарантировали себе участие в плей-офф.
18.02.2023 19:42
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Дубль Григоренко принес ЦСКА победу над «Локомотивом»
Армейцы одержали верх над соперником в овертайме.
18.02.2023 19:37
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Торпедо» обыграло минское «Динамо» и сохранило «Спартаку» шансы на плей-офф
Битва за восьмое место на Западе продолжается.
18.02.2023 19:29
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Никаких комментариев»: Разин отказался говорить о незасчитанной шайбе «Спартака»
«Северсталь» поставила красно-белых на грань катастрофы.
18.02.2023 18:14
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Металлург» обыграл «Сочи» в матче КХЛ
Уральцы одержали волевую победу над южанами.
18.02.2023 17:46
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Сибирь» по буллитам переиграла «Салават Юлаев» в матче КХЛ
Встреча прошла в Уфе.
18.02.2023 17:06
Хоккей
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика