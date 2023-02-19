Две шайбы Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в матче с «Нью-Джерси»

«Питтсбург» на своем льду уступил «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча в штате Пенсильвания завершилась со счетом 5:2 в пользу «дьяволов».

У «Пингвинз» дубль оформил российский нападающий Евгений Малкин. Он забросил шайбы на 4-й и 55-й минутах.

В составе «Нью-Джерси» отличились Нико Хишир (29-я и 58-я минуты), Доусон Мерсер (5-я), Даги Хэмилтон (24-я) и Йеспер Братт (49-я).

«Питтсбург» идет седьмым в таблице Восточной конференции, имея в активе 63 очка. «Нью-Джерси» (77) занимает третью строчку.