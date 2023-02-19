«Вашингтон» без Овечкина проиграл на выезде «Каролине»

«Вашингтон» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Каролине» со счетом 1:4.

В составе «ураганов» забивали Еспери Котканиеми (3-я минута), Пол Штястны (26-я), Мартин Нечас (29-я),Теуво Терявяйнен (32-я). Андрей Свечников очков не набрал.

Единственную шайбу «Кэпиталз» забросил Том Уилсон (51-я). Российские игроки столичной команды очков не набрали.

«Каролина» набрала 82 очка и занимает второе место в Восточной конференции, «Вашингтон» с 62 очками находится на девятой позиции.

Напомним, что Александр Овечкин пока отсутствует в заявке «Кэпиталз» из-за смерти и похорон отца.