Малкин вышел на 50-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин улучшил позицию в списке бомбардиров за всю истории НХЛ.

Нападающий оформил дубль в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» (2:5). Таким образом, он набрал 1202 очко за карьеру в НХЛ.

Евгений обошел канадца Дино Сиссарелли и занимает теперь 50-е место списке лучших бомбардиров. Следующей целью игрока «Питтсбурга» является Венсан Дамфусс. На счету последнего 1205 очков.

Лучшим среди россиян по этому показателю является Александр Овечкин (1464 очка).