«Рейнджерс» в овертайме уступили «Калгари». Тарасенко забил с передачи Панарина

«Рейнджерс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ уступили «Калгари».

Встреча завершилась в овертайме поражением клуба из Нью-Йорка со счетом 2:3.

В составе «синерубашечников» шайбы забросили россиянин Владимир Тарасенко (37-я минта) и Алекси Лафреньер (53-я). Артемий Панарин отдал голевую передачу на соотечественника.

У «огоньков» голами отличились Эндрю Манджапане (1-я), Назем Кадри (1-я) и Микаэль Баклунд (62-я).

Клуб из Нью-Йорка набрал 75 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Калгари» идет на 9-й позиции на Западе с 63 очками.

«Флэймз» 20 февраля дома сыграют против «Филадельфии», «Рейнджерс» на следующий день проведет встречу на своем льду против «Виннипега».