Голы Свечникова и Барабанова не помогли «Сан-Хосе» обыграть «Баффало»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало» на выезде обыграл «Сан-Хосе».

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

В составе «клинков» отличились Дилан Козенс (4-я минута), Оуэн Пауэр (27-я), Джефф Скиннер (50-я) и Алекс Так (59-я).

Хозяева ответили точными бросками россиян: Евгения Свечникова (17-я) и Александра Барабанова (32-я).

«Баффало» набрал 60 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Акулы» с 45 очками идут 14-ми на Западе.