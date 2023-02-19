«Вегас» обыграл дома «Тампу-Бэй», Наместников забросил шайбу и отдал голевую передачу

«Вегас» на своем льду нанесла поражение «Тампе-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу «рыцарей».

За «молний» шайбы забрасывали российский форвард Владислав Наместников (7-я минута), Стивен Стэмкос (7-я), Кори Перри (35-я) и Пьер-Эдуар Белльмар (60-я).

По голевой передаче на счету Наместникова и Никиты Кучерова. Российский защитник Михаил Сергачев отдал два ассиста.

В составе «Вегаса» дубль оформил Джонатан Маршессо (9-я и 18-я). По разу отличились Бретт Хауден (7-я), Ши Теодор (15-я) и Николя Руа (59-я).

«Тампа» занимает шестое место в таблице Восточной конференции, имея в активе 73 очка. «Вегас» (72) на первой позиции на Западе.