Гол Кузьменко помог «Ванкуверу» обыграть «Филадельфию» в домашнем матче НХЛ

«Ванкувер» на своем льду обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча завершилась победой «Кэнакс» со счетом 6:2.

В составе победителей по две шайбы забросили Эллиас Петтерссон и Энтони Бовиллье. Также голами отметились россиянин Андрей Кузьменко и Филлип Ди Джузеппе. Форвард Василий Подколзин очков не набрал.

У «Филадельфии» точные броски в активе Джастина Брауна и Моргана Фроста.

На данный момент «Ванкувер» занимает 13-е место в таблице Западной конференции, набрав 46 очков. «Филадельфия» идет на 14-й позиции на Востоке. У «летчиков» в активе 55 очков.