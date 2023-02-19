Мянтюля рассказал, как ему приходилось платить тренерам в КХЛ

Финский защитник Туукка Мянтюля рассказал о времени, которое провел в российских клубах.

Напомним, что 41-летний хоккеист выступал за «Нефтехимик», новокузнецкий «Металлург», «Амур», «Медвешчак» и «Куньлунь».

«В некоторых командах КХЛ существовало негласное правило, по которому тренеры получали небольшой дополнительный доход. Была игра, в конце которой я получил двухминутное удаление и мы проиграли. На следующий день тренер объявил, что я оштрафован на 30 тысяч рублей. Ребята сказали, что да, я должен сделать это. Пошел в банк, снял деньги, и заплатил тренеру», - приводят финские СМИ слова Мянтюля.

Добавим, что Туукка провел в КХЛ 225 матчей, в которых набрал 89 (26+63) очков.